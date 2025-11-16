Falta de transparencia en entrega de autos de lujo para altos mandos policiales: proceso se realizó de manera reservada

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana y comisarías —en todo el país— que se caen por falta de presupuesto para su mantenimiento, un informe de la Contraloría General de la República alertó la presunta irregularidad en la compra de 177 vehículos destinados para altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), valorizados en 18 millones de soles. Una adquisición de unidades con características lujosas que contrastan con la realidad que afronta el país golpeado por las extorsiones.

El órgano de control detectó irregularidades sobre el origen del proceso, como el cambio injustificado de las características iniciales, de vehículos tipo Sedán a camionetas suv, para los altos mandos. Meses atrás, el comando de la PNP autorizó la compra de 8 camionetas Audi para los tenientes generales, 40 camioneta Toyota RAV4 para generales y 120 automóviles Toyota Corolla para los coroneles, pero tiempo después la cifra de vehículos adquiridos se incrementó repentinamente a 177.

La orden para autorizar la millonario compra vino directamente del entonces teniente general Víctor Zamora, quien tenía asignado uno de los vehículos marca Audi. También se detectó que varios coroneles beneficiados están próximos a pasar al retiro o a la adaptación a la vida civil. Algunos de ellos incluso pueden conservar los vehículos al pasar al retiro.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO

Un dato que llamó la atención de la Contraloría fue que Mitsubishi estaba ofertando a un precio menor en comparación a Audi, pero su oferta fue descartada por el tipo de características de la llanta de repuesto. Situación que pudo haberse corregido o superado, si es que se permitía algún tipo de esclarecimiento en la formulación de las bases.

Finalmente, el aspecto más llamativo es una presunta sobrevaloración de los precios en las camionetas Volkswagen Tiguan, las cuáles tiene una valor de mercado entre los 30 a 40 mil dólares; sin embargo, la Contraloría detectó un incremento superior a los 100 mil dólares en estos vehículos, casi 60 mil extras. Sumando a la poca transparencia del proceso, Punto Final conoció que la entrega de los autos a los altos mandos se realizó de manera reservada.

VIDEO RECOMENDADO