Fiscalía inició investigación preliminar por reunión de José Jerí con empresario en chifa

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por la reunión que sostuvieron el presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja. El hecho fue revelado a través de una investigación de Punto Final.

Esta indagación es encabezada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien llevará a cabo diligencias por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

Punto Final reveló, a través de sendos reportajes, que José Jerí mantuvo al menos dos encuentros con el empresario chino fuera de Palacio de Gobierno. Estas reuniones se produjeron los días 26 de diciembre y 6 de enero.

