Fiscalía realiza diligencias como parte de investigación por reuniones de empresario chino con José Jerí

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) realizó diligencias preliminares como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en dos reuniones que sostuvo el empresario chino Zhihua Yang con el presidente José Jerí.

Conforme a sus competencias, la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara dispuso la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad Distrital de San Borja y de un inmueble ubicado en San Borja, entre otras diligencias, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Cabe recordar que las reuniones de José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, dadas a conocer por Punto Final, ha estremecido el ambiente político en el Perú, ya que se están presentando mociones de censura y vacancia contra el Presidente de la República.

