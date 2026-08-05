Fiscalía solicita 4 años de prisión contra María Cordero por caso ‘Mochasueldos’

La fiscal suprema titular Zoraida Ávalos solicitó cuatro años de cárcel efectiva para la excongresista María Cordero por el delito de concusión en agravio del Estado, tras exigir el 50 % de su sueldo al extrabajador de su despacho, Rafael Cabrejos, entre marzo y agosto de 2022.

La titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos requirió, además, una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 30 200 contra la exparlamentaria, cuyo caso, denominado ‘Mochasueldos’, se hizo público mediante un reportaje de Punto Final.

La acusación del Ministerio Público incluye a Alexander Paredes, excolaborador del Poder Legislativo imputado como intermediario, para quien se demandaron cuatro años de pena privativa de la libertad, 10 años de inhabilitación estatal y el pago de S/ 8 438,40 de multa. Asimismo, la magistrada planteó archivar la imputación por cohecho activo genérico atribuida al denunciante Rafael Cabrejos.

Este requerimiento mixto fue remitido el pasado 5 de julio al juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien notificó a las partes por 10 días para presentar sus descargos. Cumplido el plazo, la judicatura fijará la audiencia de control de acusación antes de decidir el paso a juicio oral.

El proceso penal se formalizó tras la decisión del Pleno del Congreso del 14 de marzo de 2024, fecha en la que suspendió a María Cordero de sus funciones legislativas y le retiró la inmunidad parlamentaria.