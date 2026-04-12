Flash electoral: siete partidos lograrían presencia en el Senado, según ‘boca de urna’

Este domingo 12 de abril, a las 6:00 p.m., se dio a conocer el flash electoral a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina de las Elecciones Generales 2026 a través de Latina Televisión y sus plataformas digitales como YouTube.

Entonces, de acuerdo al flash electoral a boca de urna de Ipsos, Perú 21 y Latina, habría segunda vuelta entre los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (16.6 %), y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (12.1 %). No obstante, no es posible ser tan concluyente debido al margen de error.

Detrás se ubican los candidatos del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont (11.8 %), de Renovación Popular, Rafael López Aliaga (11 %), y del de Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto (10.7 %).

BOCA DE URNA PARA EL SENADO

De forma adicional, se pudo conocer que siete partidos lograrían presencia en el Senado, según ‘boca de urna’. Se trataría de los partidos Fuerza Popular (14.6 %), Juntos por el Perú (11.5 %), Partido del Buen Gobierno (10.6 %) y Partido Cívico Obras (10.5 %).

Asimismo, estarían llegando al Senado, algunos candidatos de Renovación Popular (10.5 %), Ahora Nación (7.8 %) y País para Todos (6 %).

Hay que tener en cuenta que tendrán presencia en el Senado solo aquellos partidos políticos que superen la denominada ‘valla electoral’. En ese sentido, para superar esa barrera en las Elecciones 2026, se requiere alcanzar el 5% de votos válidos a nivel nacional y, simultáneamente, obtener un número mínimo de representantes (7 diputados o 3 senadores).

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