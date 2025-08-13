Gobernador de Arequipa enumeró irregularidades en autorización para megapuerto Corío

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, cuestionó la resolución de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que otorgó una viabilidad técnica al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur para el desarrollo del Megapuerto de las Américas – Corío. Tras las críticas generadas, la APN suspendió esta “luz verde” hasta que se haga un mejor análisis de su costo/beneficio.

Según afirmó Rohel Sánchez, el acuerdo del directorio desconoce compromisos asumidos en el Consejo de Estado Regional y presenta indicios de conflicto de intereses y tráfico de licencias.

Además, señaló que el Presidente de la APN evaluó previamente el plan maestro del consorcio como consultor externo y, posteriormente, ya como titular de la institución, aprobó el levantamiento de observaciones en apenas tres días.

Además, indicó que las empresas que integran el consorcio — Leet Arquitectura, Ingeniería y Construcción SAC y Beton Terra Ingenieros SAC — carecen de experiencia en habilitación portuaria, por lo que sospecha que la licencia otorgada podría destinarse a negociaciones privadas y no al desarrollo del sur del país. “Aquí hay intereses particulares ajenos y eso no lo vamos a permitir”, remarcó.

PROPUESTA REGIONAL PARA CORÍO

El gobernador recordó que el Gobierno Regional de Arequipa inscribió 15,947 hectáreas a nombre del Estado para el proyecto, lo que abre la posibilidad de desarrollarlo bajo la modalidad de proyectos en activos prevista en la Ley de Promoción de la Inversión Privada.

Esta figura permitiría que el Estado aporte el terreno, mientras que el inversionista asume el financiamiento y la operación, compartiendo utilidades sin riesgo para el erario.

Rohel Sánchez adelantó que trabajan con ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para definir entre esta alternativa y el modelo de facilidades administrativas usado en el puerto de Chancay.

El gobernador recalcó que Corío no competirá con Chancay, Marcona ni Matarani, pues atenderá mercados y cargas distintas, como granos agrícolas y minerales provenientes del sur de Brasil.

El proyecto también se perfila como salida para exportaciones mineras y energéticas de Arequipa, incluidas plantas de hidrógeno verde con inversiones por más de 4,200 millones de dólares.

Inversionistas de países como Corea del Sur, Alemania, Países Bajos, India, China y Estados Unidos ya han mostrado interés. Entre ellos figura el CEO de Hyundai y representantes de fondos de pensiones europeos.

Finalmente, Sánchez planteó que, con el estudio oficial de demanda de carga, se convoque a una licitación internacional supervisada por un experto en habilitación portuaria, para seleccionar la mejor propuesta técnica, económica, social y ambiental. “Corío debe convertirse en un referente portuario internacional que beneficie a Arequipa, al sur del país y al Perú entero”, concluyó.

