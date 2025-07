Gobernadores denuncian exclusión del crédito suplementario: solo el 1 % para regiones

El gobernador de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, visitó las instalaciones de Punto Final para denunciar públicamente que las regiones han sido prácticamente excluidas del reparto del crédito suplementario aprobado recientemente por el Congreso.

Según indicó, de los más de 642 millones de soles asignados, apenas el 1 % será destinado a proyectos gestionados por los gobiernos regionales, lo que ha generado preocupación y malestar entre los mandatarios del interior del país.

“Fue una posición institucional, respaldada por un reclamo consensuado entre todos los gobernadores. Un día antes, durante el Consejo Ejecutivo realizado en Loreto, se filtraron los anexos del crédito suplementario que estaba por aprobarse. De los 600 millones de soles asignados, solo el 1 % iba dirigido a las regiones. Por eso, este no fue un reclamo particular de Áncash, sino de todos los gobiernos regionales. Ya habíamos sostenido una reunión técnica con el ministro, en la que acordamos ciertos criterios normativos. Uno de los puntos clave fue que este crédito suplementario debía priorizar, en primer lugar, la continuidad de las obras en curso.”, declaró Koki Noriega.

Asimismo, el gobernador hizo un llamado a reconocer la eficiencia en la gestión pública y resaltó la importancia de premiar a las regiones que demuestran capacidad operativa y un manejo responsable de sus recursos. En ese contexto, exhortó aplicar criterios de meritocracia en la distribución presupuestal: “Ministro, asigne la mayor parte de los recursos a los gobiernos regionales que hayan superado sus metas de ejecución presupuestal. Que se premie la eficiencia y el cumplimiento con criterios de meritocracia”.

SE SIENTEN NINGUNEADOS

En medio del reclamo conjunto de los gobiernos regionales por una distribución más equitativa del crédito suplementario, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales denunció una falta de voluntad para atender las demandas planteadas por las autoridades locales. Según explicó, varios gobernadores, incluyendo el de Loreto, han presentado propuestas concretas para resolver problemas críticos como el acceso a energía eléctrica, pero no han sido escuchados.

“Me reuní con el gobernador de Loreto y, en el camino, recibimos una llamada de la PCM. Nos dijeron que la marcha no era contra el Ejecutivo, sino contra el gobernador. Eso me molestó mucho, porque no era cierto. Estuvimos en Loreto, y el gobernador planteó soluciones concretas para mejorar el suministro eléctrico, pero aun así no lo escucharon.”

Además, Noriega cuestionó el trato diferenciado que reciben los ministros frente a los gobernadores en espacios oficiales, pese a que todos fueron elegidos democráticamente por voto popular. Señaló que este tipo de gestos reflejan un desprecio hacia las autoridades regionales y dificultan el trabajo articulado que el país necesita.

“Además, nos dijeron que solo los ministros podían ingresar en vehículo y que el resto debía caminar. Yo respondí: ‘René, ¿así nos tratan? Nosotros también tenemos legitimidad’. No hay un solo gobernador en el país que haya sido elegido con menos del 30 % de respaldo, y eso se los dejé bien claro.”

Uno de los reclamos más persistentes de los gobernadores regionales es la falta de descentralización efectiva. Pese a los constantes pedidos para tener mayor capacidad de gestión, sostienen que el Ejecutivo sigue concentrando el poder y frenando el desarrollo de las regiones.

“El Perú sigue siendo un país excesivamente centralista. Hemos propuesto que se nos transfieran competencias y que los Organismos Públicos Descentralizados pasen a manos de los gobiernos regionales. Sin embargo, hasta ahora se han negado. Si existiera verdadera voluntad política, esto ya se estaría implementando.”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO