Gobierno atenta contra la prensa al pedir levantar secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias

El 21 de agosto de 2025, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, adscrito al Ministerio de Justicia y dependiente directo de la Procuraduría General del Estado, solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias. Tras este pedido, la Fiscalía dio su conformidad.

Este acto se da dentro de una denuncia interpuesta por Rodolfo Orellana Ramos contra nuestro periodista de Latina Noticias por el supuesto delito de cohecho; es decir, se le investiga por el ejercicio legítimo de sus investigaciones con fuentes oficiales, algo que no es delictivo.

Sin embargo, es importante señalar que la medida es inconstitucional, vulnera los estándares de libertad de expresión y pone en riesgo el periodismo de investigación en el país, dejando un precedente peligroso.

Además, el reportero de Punto Final es uno de los principales investigadores de las actividades de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y dio a conocer el caso “Cofre”, en el que se describe el uso indebido del vehículo presidencial.

En Latina Noticias vamos a seguir haciendo periodismo de investigación porque estamos al servicio de nuestro público, que necesita saber qué hacen las autoridades en el Perú. No nos vamos a callar porque solo decimos la verdad.

