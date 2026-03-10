Gobierno de Balcázar afirma que el 15 de marzo la crisis por gas natural se termina

El presidente de transición del Perú, José María Balcázar, declaró en una conferencia de prensa del 10 de marzo, que para el 15 del mismo de 2026, el ducto de Camisea estará listo para distribuir gas natural a la costa del país tras la explosión ocurrida en el distrito de Megantoni, Cusco.

“Las tuberías necesarias para el gasoducto ya han sido trasladados a la zona de intervención dentro de los plazos establecidos, lo que permite avanzar en la segunda fase para el sistema de transporte del gas natural”, aseguró Balcázar.

Por otro lado, indicó que para este sábado 14 de marzo, los grifos estarán abastecidos de GNV, por lo que el único ducto que envía gas natural a Lima estaría operativo, pero reiteró que el domingo 15 la distribución volverá a la normalidad.

“La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) se ha comprometido en terminar las obras de reparaciones para el día viernes de esta semana. Esto permitirá que el sábado 14 se reabra el sistema de distribución de los grifos, lo que permitirá la reinserción del GNV”, informó el presidente peruano.

