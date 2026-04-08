Gobierno designa a Juan Ramiro Alvarado como nuevo jefe de Migraciones

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Juan Ramiro Alvarado Gómez como nuevo superintendente nacional de Migraciones, de acuerdo con la Resolución Suprema N.° 085-2026-IN publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

La norma indica que el cargo se encontraba vacante, por lo que se procedió a su nombramiento conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás disposiciones que regulan el acceso a la función pública y la organización del Ministerio del Interior.

NUEVO NOMBRAMIENTO TRAS LA RENUNCIA DE MANUEL BALLADARES

En paralelo, mediante la Resolución Suprema N.° 084-2026-IN, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Manuel Alberto Balladares Ramírez, quien se desempeñaba como titular de Migraciones desde 2025. En el documento se le agradece por los servicios prestados.

La resolución que oficializa el nombramiento de Alvarado Gómez cuenta con la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el refrendo del ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.

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