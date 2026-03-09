Gobierno otorga subsidio de S/120 a taxistas que usan GNV ante crisis de abastecimiento

El Gobierno dispuso una serie de medidas para mitigar los efectos de la crisis de desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), que en los últimos días ha afectado a miles de conductores del servicio de taxi. A través de un decreto supremo, el Ejecutivo autorizó que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) financie de manera excepcional un subsidio de 120 soles para los vehículos dedicados al transporte público especial -en la modalidad de taxi- que operan con este combustible.

La norma establece que el apoyo económico será otorgado por única vez y no tendrá carácter reembolsable. El objetivo es aliviar el impacto que la escasez del combustible ha generado en los ingresos de los conductores, quienes dependen del GNV como principal fuente de energía para realizar sus actividades diarias.

De acuerdo con el documento oficial, el beneficio será entregado a cada vehículo autorizado para prestar el servicio de taxi que utilice GNV. Para acceder al subsidio, las unidades deberán estar debidamente registradas y habilitadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), así como por las municipalidades provinciales de Lima, Callao e Ica.

MEDIDA EXCEPCIONAL

El decreto precisa que el financiamiento del apoyo provendrá de los recursos del FISE, fondo creado para promover el acceso a la energía en sectores vulnerables y garantizar la continuidad de servicios esenciales vinculados al consumo energético.

Las autoridades señalaron que la medida busca amortiguar los efectos económicos derivados de la interrupción temporal en el suministro de gas natural vehicular, situación que ha generado largas colas en los grifos y la paralización parcial de unidades dedicadas al transporte de pasajeros.

El Ejecutivo también indicó que la implementación del subsidio se realizará a través de los mecanismos operativos del FISE, los cuales permitirán identificar a los beneficiarios y canalizar la entrega del apoyo económico de manera directa.

