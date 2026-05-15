Selección peruana jugará de local en las Eliminatorias en tres ciudades distintas

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que la selección peruana afrontará las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en cuatro estadios de tres ciudades distintas.

Los cuatro escenarios elegidos son el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, ambos ubicados en Lima, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, localizado en Cusco, y el Estadio Monumental de la Universidad del Altiplano, ubicado en Puno.

“Nuestra selección nacional tiene como sedes para la próxima clasificatoria al Estadio Nacional de Lima, el Estadio Monumental, el Garcilaso de Cusco y el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno“, reveló Lozano durante la presentación de la Copa Caliente, nuevo torneo peruano que empezará a disputarse desde el 11 de junio.

Sobre el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), se puede señalar que está ubicado en la ciudad de Puno y a una altitud de 3,822 metros sobre el nivel del mar. Posee un aforo de 35,000 personas y se encuentra habilitado para albergar eventos deportivos.

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