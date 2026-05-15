Valentina Valiente capítulo 50: ¡Video contra serenazgo podría traerle graves consecuencias a Valentina!

El altercado que vivió Valentina en la comisaría sigue dando de qué hablar. Todo ocurrió luego de que sus hermanitos fueran retenidos por serenazgo mientras jugaban con scooters en un parque del distrito. Indignada, Valentina encaró a los agentes y los acusó de discriminación y racismo por intervenir a los menores “como delincuentes”.

Sin saber que estaba siendo grabada, la joven también mencionó que había escuchado comentarios discriminatorios por parte del alcalde del distrito, asegurando que no querían personas de otras zonas en ese parque. El video rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Tras la polémica, Valentina habló con Alejandro, quien se mostró preocupado por las repercusiones que esto podría traer. Aunque él reconoce que Valentina dijo lo que realmente escuchó, también le advirtió que, al no existir pruebas directas contra el alcalde, podrían acusarla de difamación.

Ahora, ambos planean conversar con Don Edmundo y buscar asesoría legal para evitar que la situación escale aún más. Mientras tanto, Valentina no deja de sentirse culpable por todo lo ocurrido y teme haber perjudicado también a Alejandro y a su familia.

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