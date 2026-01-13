Gobiernos regionales exigen explicaciones claras al Presidente por reuniones con empresario chino

Luego de que Punto Final diera a conocer que el presidente José Jerí se reunió de manera privada con el empresario chino Zhihua Yang, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado criticando lo acontecido.

En su mensaje, la ANGR resaltó que “el presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República no puede sostener reuniones con empresarios u otros actores privados fuera de la agenda oficial, y menos aún de forma encubierta, ya que este tipo de conductas vulnera los principios de transparencia, legalidad y probidad que deben regir la función pública.“.

En ese sentido, la ANGR consideró que “la transparencia es un pilar indispensable para recuperar la investidura presidencial y la confianza ciudadana, seriamente afectadas en los últimos años por prácticas que debilitan la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.

En ese sentido, exigió a José Jerí “brindar explicaciones claras, públicas y documentadas sobre los hechos que han sido denunciados, en resguardo de la institucionalidad del país y del respeto irrestricto a la ley”.

