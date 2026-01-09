Guido Bellido usó IA para anunciar falso fallecimiento de congresista Lucinda Vásquez: “errar es humano”

Ni la revisión mínima. El congresista ex perulibrista y ahora de la bancada Podemos Perú, Guido Bellido, publicó en un post de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que la congresista Lucinda Vásquez habría fallecido. Sin embargo, lo que llamó la atención en su texto es que utilizó inteligencia artificial (IA) para corregir sus condolencias sin eliminar la respuesta del prompt. No obstante, hay una falta aún más seria.

Luego de eliminar el posteo que difundió desinformación y un mal uso de la IA, el congresista Bellido volvió a publicar otro posteo retractándose de lo dicho, pues la congresista Lucinda Vásquez no ha fallecido.

“Ofrecemos nuestras disculpas por haber difundido información imprecisa sobre nuestra hermana congresista Lucinda Vásquez. En realidad, se celebrará una misa por su salud. Errar es humano”, explicó Bellido en su post que publicó junto a la invitación a la misa por la salud de Vásquez.

Texto fue generado 100% con IA, según detectores

Para corroborar el porcentaje total de inteligencia artificial utilizada en el texto, transcribimos la publicación y la evaluamos con distintos detectores de IA, como Justdone y Copyleaks.

Los resultados de Justdone arrojaron que más del 92% del contenido fue generado con inteligencia artificial; mientras que Copyleaks detectó que el 100% del texto fue hecho con esta herramienta virtual.

Bellido, en su publicación del texto generado con IA, se leyeron frases como “Aquí va el texto corregido en ortografía, gramática, puntuación y sintaxis, manteniendo el tono original, emotivo y respetuoso”, o “si prefieres un estilo más natural” seguido del mensaje modificado.

La misa a la congresista se realizará este 9 de enero de 2026 a las 4.30 p. m. en la capilla Juan Pablo II, Hospicio Ruiz Dávila, en el jirón Áncash N.° 569, Lima.