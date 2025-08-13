Imágenes exclusivas de Martín Vizcarra en carceleta del Poder Judicial

Latina Noticias accedió en exclusiva a imágenes en las que se aprecia al expresidente Martín Vizcarra en una carceleta del Poder Judicial luego de que este miércoles le dictaran cinco meses de prisión preventiva.

En el video se puede apreciar a un Vizcarra visiblemente afectado tras conocer la decisión del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Él camina de un lado a otro del recinto con la cabeza gacha.

El Poder Judicial decidió que cumpla cinco meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción que se habrían dado durante su paso por el Gobierno Regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

Durante la lectura de la decisión, el juez señaló que el pedido presentado por el Ministerio Público contra Martín Vizcarra, quien gobernó el Perú entre 2018 y 2020, para que sea recluido en un penal por seis meses era una “medida necesaria”.

Esto porque el exjefe de Estado se encuentra en el tramo final del juicio oral que afronta por recibir sobornos por el proyecto Lomas de Ilo. En otro momento, el magistrado enfatizó que el expresidente no tiene ni arraigo laboral ni familiar.

VIDEO RECOMENDADO