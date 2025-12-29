Inhabilitación de Mirtha Vásquez ya no se votará hoy: “Hubo una confusión”, afirmó Fernando Rospigliosi

La Comisión Permanente del Congreso no abordará este 29 de diciembre la acusación constitucional presentada contra la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez. Así lo confirmó el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien descartó de manera categórica que dicho tema forme parte de la agenda de la sesión, señalando que se trató únicamente de una confusión.

Antes de iniciar la sesión en la sala Grau del Palacio Legislativo, Rospigliosi precisó que la jornada estará centrada casi exclusivamente en la segunda votación de proyectos previamente debatidos. “Votamos esos proyectos, hubo una primera votación y hoy día vamos a tener la segunda votación de esos proyectos. Casi exclusivamente hay un tema adicional y nada más. O sea, ese asunto de la acusación (contra Mirtha Vásquez) no se va a ver y nunca estuvo planteado que se fuera a ver. Hubo una confusión solamente”, afirmó ante la prensa.

La acusación contra la exlegisladora del Frente Amplio se sustenta en un informe elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual concluye que Vásquez habría incurrido en presuntas infracciones a la Constitución, así como en el supuesto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La denuncia fue presentada por los excongresistas Manuel Merino, de Acción Popular, y César Gonzáles, de Somos Perú.



PIDEN SU INHABILITACIÓN

Según el documento, los hechos cuestionados se remontan al periodo en que Mirtha Vásquez ejerció la presidencia interina del Congreso en 2021. En ese contexto, se le atribuyen aparentes actos arbitrarios relacionados con aumentos remunerativos y la designación de funciones a determinados trabajadores pocos días antes de culminar su gestión. De acuerdo con la denuncia, estas decisiones se habrían tomado sin respetar los procedimientos reglamentarios ni contar con la aprobación del Consejo Directivo del Congreso.

El informe también señala un presunto incumplimiento de las medidas de protección sanitaria vigentes en ese momento. En particular, se cuestiona que, a través del área de Recursos Humanos, se haya dispuesto la entrega física de tarjetas electrónicas de consumo navideño, lo que habría generado riesgos para la salud del personal. La Subcomisión indicó que durante ese periodo se reportaron dos trabajadores fallecidos y otros en estado de gravedad, situación que agrava las imputaciones.

Como resultado de estas conclusiones, el informe propone la inhabilitación de Mirtha Vásquez para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años. No obstante, pese a la gravedad de las acusaciones, Rospigliosi reiteró que la Comisión Permanente no tiene previsto debatir este caso en la sesión del 29 de diciembre, dejando su eventual tratamiento para una fecha posterior.

