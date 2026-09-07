Quién es Fredy López Mendoza, el general que reemplazará a Oscar Arriola en la Comandancia General de la PNP

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, asumirá la Comandancia General de la institución en reemplazo del general Óscar Arriola. El anuncio fue realizado desde Palacio de Gobierno, en un pronunciamiento encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto al ministro del Interior, César Astudillo.

Durante la presentación oficial, el saliente comandante general, Óscar Arriola, señaló que su salida responde a su compromiso con la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Arriola, quien asumió la jefatura policial el 30 de septiembre del año pasado durante la gestión de Dina Boluarte en reemplazo de Víctor Zanabria, dirigió un mensaje a los agentes policiales exhortándolos a mantenerse firmes y continuar con su misión.

En tanto, el jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta, confirmó que la designación de López Mendoza obedece a un proceso de transferencia institucional dentro de la alta dirección policial. Con una trayectoria de más de tres décadas de carrera en las filas policiales, el nuevo comandante se venía desempeñando desde enero de este año como jefe del Estado Mayor General de la PNP.

EL PERFIL DEL NUEVO ALTO MANDO DE LA POLICÍA

A lo largo de su carrera dentro de la institución, Fredy López Mendoza asumió diversos cargos de responsabilidad. Entre sus principales funciones destacan sus labores en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección de Aviación Policial y la Secretaría Ejecutiva de la PNP. Asimismo, ha ejercido como jefe policial en la región de Madre de Dios y fue agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España.

En el ámbito académico, López Mendoza cuenta con el grado de magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su investigación de posgrado estuvo enfocada específicamente en el estudio del uso de agentes encubiertos como herramienta para combatir el crimen organizado.

Finalmente, en sus primeras declaraciones brindadas tras anunciarse su relevo, López Mendoza aseguró que la institución no estará sujeta a presiones de carácter político. El general enfatizó que, aunque existe una dependencia estructural del Poder Ejecutivo, el trabajo netamente institucional de la Policía Nacional se desarrolla de manera aislada a la parte política y sin injerencias.

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