INPE informó sobre el estado de salud de Alejandro Toledo: “Se encuentra estable”

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se manifestó luego de las declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo acerca de su salud. Durante la apelación del proceso en su contra del día lunes 18 de agosto, Toledo señaló que se encuentra delicado de salud y ha “logrado algunos síntomas muy complicados” resultado de hipertensión arterial, cáncer y ansiedad. Asimismo, refirió que desde su encarcelamiento ha iniciado un proceso de sangrado.

El INPE, a través de un comunicado desde su cuenta de X, informó a la opinión pública que Alejandro Toledo Manrique, recluido en el penal de Barbadillo, se encuentra estable en su estado de salud.

Adicional a ello, precisó que su estado clínico y hemodinámico es estable, con sus enfermedades crónicas controladas y sin cambios significativos en su evolución, de acuerdo al informe médico correspondiente.

“Cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa. Asimismo, recibe control periódico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal profesional de enfermería las 24 horas del día”, se puede leer como parte del escrito sobre los procedimientos del ex mandatario.

Finalmente, la institución se comprometió a seguir actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la salud, como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.

