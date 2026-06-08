INPE se pronuncia por reiterados ingresos de Roberto Sánchez al penal Barbadillo

A traves de sus cuentas oficiales, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rechazó que se le hayan dado privilegios o autorización especial al congresista y también candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para visitar al expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo durante la realización de los comicios de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

“El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva (…). Impedir el ingreso de un un congresista sin un fundamento legal expreso podría configurar una aactuación arbitraria”, señala el INPE.

En ese sentido, la institución penitenciaria alega que no pueden crear restricciones, condiciones o limites a los visitantes ya que le ley la previse y protege el derecho.

Por otro lado, también se descartó que el INPE haya facilitado las locaciones para un acto proseilitista dentro del establecimiento donde se hayan los expresidentes.

“Si alguna autoridad considera que el congresista Roberto Sánchez habría actuado fuera de sus funciones, dicha evaluación corresponde al Congreso de la República o a las autoridades legalmente pertinentes”, subrayan.

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