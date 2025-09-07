IPYS rechaza levantamiento del secreto de comunicaciones de periodista de Latina Noticias

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo al pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias, y César Prado.

La solicitud, presentada el 21 de agosto de 2025, se da en el marco de una investigación por presunto cohecho en la que también se encuentra involucrada la fiscal Marita Barreto.

“El IPYS no pretende que los periodistas sean intocables en el esclarecimiento de hechos de alguna investigación, sino que la actividad periodística tenga las garantías necesarias ante medidas que claramente afectan la reserva de sus fuentes”, señaló.

Del mismo modo, IPYS precisó que no existe justificación para que se les procese por cohecho activo ni mucho menos que se intente vulnerar la confidencialidad de sus comunicaciones.

