JEE avanza con la evaluación del 98 % de postulaciones para las Elecciones 2026

En el marco de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) calificó cerca del 98 % de las fórmulas y listas de candidatos presentadas a nivel nacional, destacando el avance alcanzado en menos de un mes de evaluación.

En ese periodo, se evaluaron 1768 fórmulas y listas de las 1811 presentadas para los cargos presidencial, congresal, Parlamento Andino, senadores y diputados. Además, se atendieron 75 apelaciones y aún quedan 20 casos por revisar.

Según el último corte del 19 de enero, el JNE detalló que 1,133 postulaciones se encuentran inscritas, mientras que 117 están en periodo de tacha y otras fueron declaradas inadmisibles, improcedentes o se encuentran en apelación.

El organismo electoral resaltó que, a diferencia del proceso EG2021, donde la admisión podía tardar más de 30 días, en esta elección se logró que el 99 % de las fórmulas presidenciales esté admitido o en etapa de tachas en menos de 10 días, gracias al uso de EleccIA, el asistente de inteligencia artificial del JNE.

