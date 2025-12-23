JEE declara inadmisible lista de candidatos a diputados de Fuerza Popular y otros partidos

El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso de la República a la lista presentada por Fuerza Popular al encontrar que faltan declaraciones juradas, hojas de vida, licencias sin goce de haber de quienes trabajan en el Parlamento, entre otros documentos que son requisito para culminar con éxito la inscripción.

En tanto, se les concede un plazo de dos días calendarios para que Fuerza Popular subsane las observaciones advertidas “bajo el apercibimiento de declarar la improcedencia de los candidatos”.

Cabe resaltar que, la lista de candidatos a diputados fue presentada por Edwin Lévano Gamarra, personero legal de la organización política que tiene como candidata presidencial a Keiko Fujimori.

TRES PARTIDOS MÁS TIENE OBSERVACIONES

En cuanto a los candidatos para la Cámara de Diputados, Fuerza Popular no fue la única organización que tuvo problemas para inscribir su lista. También ocurrió con seis candidatos de Alianza para el Progreso, seis de Perú Libre, nueve de Renovación Popular y cuatro de Un camino Diferente.

A diferencia de las otras cuatro organizaciones que presentan observaciones en candidatos puntuales, Fuerza Popular presenta observaciones en 34 integrantes de su lista. De no corregir los solicitado por el JEE, se corre el riesgo de que sus candidaturas sean declaradas improcedentes.

