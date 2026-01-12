JNE convocó a Judith Laura, accesitaria del fallecido Carlos Anderson, para que lo reemplace como congresista

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista de la República, a fin de completar el periodo legislativo 2021-2026, tras la vacancia producida en el Parlamento. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el diario oficial *El Peruano*, en la que se dispone además el otorgamiento de la credencial que la faculta formalmente como representante nacional.

La resolución recuerda que Judith Laura Rojas participó en las Elecciones Generales de 2021 como candidata del partido Podemos Perú y obtuvo un total de 11.493 votos preferenciales. Con dicha votación, se ubicó como la cuarta candidata más votada de su agrupación política; sin embargo, en ese momento no logró acceder a un escaño en el Congreso de la República debido a la distribución final de curules.

El procedimiento para su incorporación al Legislativo se activó luego de que el primer vicepresidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, comunicara oficialmente al Jurado Nacional de Elecciones el fallecimiento del congresista Carlos Anderson, ocurrido el pasado 26 de diciembre. Ante este hecho, correspondía iniciar el mecanismo previsto por la normativa vigente para cubrir la vacante generada.

En ese contexto, el JNE precisó que la solicitud se sustentó en el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República, el cual regula la incorporación de los accesitarios cuando se produce una vacancia definitiva. “En virtud de ello, y en aplicación del artículo 25 del Reglamento del Congreso de la República, solicitó la emisión de la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República”, señala textualmente la resolución.

Con la emisión de esta credencial, Judith Laura Rojas queda habilitada para juramentar y asumir funciones como congresista, integrándose al Parlamento para culminar el actual periodo legislativo que se extiende hasta el año 2026.

¿QUIÉN ES JUDITH LAURA?

Laura es docente de profesión y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional, grado obtenido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. En la misma casa de estudios se tituló como profesora, con especialidad en matemática e informática, formación que ha definido su trayectoria profesional y su interés en las políticas públicas vinculadas al sector educativo.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Judith Laura se encuentra afiliada al partido Podemos Perú desde el 9 de septiembre de 2021. Actualmente, además, figura como candidata a la Cámara de Diputados del futuro Congreso Bicameral en las Elecciones Generales 2026, en representación de Lima Metropolitana por dicha agrupación política.

Al ser consultada sobre sus prioridades una vez que asuma funciones, Laura indicó que buscará retomar iniciativas trabajadas durante su campaña y promover leyes “a favor del pueblo”. “Soy docente de profesión y veo que la pobreza cada vez se va incrementando, los problemas sociales y la desnutrición aumentan, al igual que la delincuencia”, afirmó, al señalar que su agenda legislativa abordará distintos niveles de educación y la salud.

VIDEO RECOMENDADO