JNE fija el 23 de diciembre como fecha límite para el recuento de votos en la Segunda Elección Regional

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el 23 de diciembre será la fecha límite para realizar las audiencias de recuento de votos en los Jurados Electorales Especiales (JEE), en el marco de la Segunda Elección Regional (SER) 2026. Asimismo, el tribunal electoral determinó que las actas observadas derivadas de dichos comicios deberán ser entregadas a los JEE a más tardar el 13 de diciembre.

En el acuerdo adoptado por el colegiado, se precisa además que, de presentarse un empate entre candidatos, la controversia se resolverá mediante un sorteo diseñado para brindar absolutas garantías de claridad y equidad en el resultado. Junto a estas medidas, el pleno del JNE aprobó diversos lineamientos para asegurar la oportuna proclamación de resultados y la entrega de credenciales a las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, celebradas el pasado 4 de octubre.

Para garantizar la doble instancia y la uniformidad de criterios jurisdiccionales, el JNE acordó revisar de oficio las actas de proclamación que emitan los 91 JEE a nivel nacional. La revisión se enfocará en aspectos numéricos y de orden general de las autoridades electas, mecanismo que el tribunal ya aplicó durante las Elecciones Generales 2026 debido a la actuación descentralizada de los órganos temporales.

ENTREGA DE CREDENCIALES A AUTORIDADES ELECTAS

Como parte de los acuerdos normativos aprobados para las ERM 2026, el pleno del JNE dio luz verde al modelo del “Formato de solicitud de apertura, consentimiento y aceptación de términos de uso de la Casilla Electrónica del JNE”, el cual figura como anexo del documento oficial.

Este requerimiento tendrá carácter obligatorio para todas las autoridades proclamadas por los 91 JEE, quienes deberán llenar y firmar el formulario. La norma alcanza a los virtuales gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores que resultaron electos en el proceso subnacional.

En cuanto al procedimiento de adjudicación, la máxima entidad electoral detalló que las credenciales digitales se remitirán de forma prioritaria a través de la Casilla Electrónica de cada candidato. En tanto, la entrega del documento físico se realizará posteriormente en audiencias y ceremonias oficiales organizadas por cada uno de los JEE.

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