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POR AMOR A MI HIJO: Deniz descubre un secreto de Atilla que podría cambiarlo todo

Entretenimiento
POR AMOR A MI HIJO: Deniz descubre un secreto de Atilla que podría cambiarlo todo
mbaldeon@latina.pe
mbaldeon@latina.pe
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Karsu organizará una fiesta para animar a sus hijos, pero la reunión podría despertar los celos de Ozan al notar la cercanía entre Atilla y Deniz. El regalo que el vecino le dará al pequeño solo hará más evidente el vínculo que están construyendo, mientras Ozan podría empezar a preguntarse qué lugar ocupa realmente en la vida del niño.

Después de la celebración, Deniz descubrirá algo inesperado sobre Atilla y le hará una confesión que podría ponerlo en aprietos. 

¿Qué encontró el pequeño y por qué está convencido de que su vecino es un superhéroe nocturno? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 p. m., por Latina.

 

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