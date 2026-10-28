JNE inició la proclamación de resultados de las elecciones regionales y municipales 2026

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país comenzaron la proclamación descentralizada de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, realizadas el pasado 4 de octubre. El proceso se desarrollará progresivamente durante los próximos días y se estima que concluirá en la segunda semana de noviembre, según el cronograma electoral.

Se programaron las audiencias luego de que JEE recibieran de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes con el 100 % de las actas contabilizadas en sus respectivas jurisdicciones.

Las primeras sesiones de proclamación se realizaron el miércoles 28 de octubre en los JEE de Jaén, Tumbes y Bagua, donde se abordaron resultados correspondientes a elecciones distritales. Para este jueves 29 están previstas nuevas audiencias en Lima Oeste 1, Lima Oeste 3, Jaén, Huamanga y Huaraz. En tanto, el JEE de Moyobamba programó su sesión para el viernes 30.

¿CÓMO CONSULTAR EL CRONOGRAMA DE PROCLAMACIONES?

Los ciudadanos pueden revisar las fechas de las audiencias y acceder a sus transmisiones mediante la opción “Audiencia pública de programación de resultados”, disponible en la página principal del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

SEGUNDA VUELTA REGIONAL SERÁ EL 6 DE DICIEMBRE

Por otro lado, el JNE estableció que la segunda vuelta de las elecciones regionales se realizará el domingo 6 de diciembre de 2026. Para llevar adelante esta jornada, el organismo electoral solicitará a la Presidencia de la República la convocatoria correspondiente, de acuerdo con un acuerdo de su pleno publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Esta segunda elección se aplica únicamente para elegir gobernadores y vicegobernadores regionales. Si ninguna fórmula obtuvo al menos el 30 % de los votos válidos en la primera jornada, las dos que alcancen las mayores votaciones competirán nuevamente. En esta ocasión, la fórmula que consiga la mayoría simple de votos válidos será proclamada ganadora.

En cambio, las elecciones municipales, tanto provinciales como distritales, no contemplan una segunda vuelta. En esos casos, resulta ganadora la lista que obtenga la mayor cantidad de votos válidos.

VIDEO RECOMENDADO