JNE se pronunció por regidores que buscaban ser alcaldes pese a haber ocupado ese cargo: aquí los detalles

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, informó que los primeros regidores no podrán ser proclamados alcaldes si ocuparon ese cargo en el periodo anterior. Ella señaló que la decisión del JNE busca uniformizar los criterios de los jurados electorales especiales (JEE).

“La condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumir la alcaldía, es decir, el jurado – velando lo que establece la Constitución – en aquellos casos en los cuales el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde en el periodo inmediato anterior no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión. Tampoco podrá asumirlo bajo la figura de sucesión ante una eventual suspensión o vacancia a partir del 2027”, remarcó.

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