JNE y OEA suscriben acuerdo para fortalecer observación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El convenio permitirá que la misión de observación electoral conozca los procedimientos de los comicios, acceda a los centros de cómputo y reciba información sobre los sistemas de votación y difusión de resultados.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo de cooperación en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

La firma se realizó en la sede del organismo electoral, en Jesús María, y estuvo a cargo del presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, y del representante de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en el Perú, Miguel Ángel Trinidad.

Durante la suscripción, Burneo Bermejo destacó la importancia de contar con una misión internacional de observación en un proceso en el que millones de ciudadanos ejercerán su derecho al voto.

El acuerdo establece las condiciones para que se puedan conocer directamente los procedimientos relacionados con el desarrollo de los comicios y acceder a información vinculada con el proceso electoral.

Como parte del convenio, el JNE facilitará a la misión el acceso a la información que solicite, así como a los centros de cómputo y a información relacionada con los sistemas de votación y las comunicaciones utilizadas para la difusión de resultados.

Asimismo, la misión de observación informará al JNE sobre las irregularidades que pudiera identificar durante el desarrollo de sus labores.

El organismo electoral señaló que el acuerdo también permitirá promover el intercambio de información y recomendaciones durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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