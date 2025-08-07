Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Política

JNJ exhorta a Delia Espinoza a restituir de inmediato a Patricia Benavides como fiscal suprema

JNJ exhorta a Delia Espinoza a restituir de inmediato a Patricia Benavides como fiscal suprema
En un documento oficial —Oficio N.º 00173-2025-P/JNJ— remitido este jueves 7 de agosto, la JNJ exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, a cumplir “en el día” con la reincorporación de la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas a su cargo titular, tras haber cumplido la sanción de suspensión por 60 días calendario. Nota en desarollo…

