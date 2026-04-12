JNJ pide investigar a Piero Corvetto por demoras en mesas de votación: revisarán ratificación

Las Elecciones Generales 2026 están demostrando ser un desafio para los organismos electorales tras las denuncias por demoras en las instalaciones de las mesas de votación. En ese contexto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha solicitado que se abra una investigación contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

“La presidencia de la JNJ solicitará al Pleno el inico de las investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación del señor Corvetto Salinas por el anterior Pleno de la JNJ en el marco de sus competencias constitucionales”, indica el comunicado.

Piero Corvetto fue ratificado en julio de 2024 por la anterior composición de la JNJ, que contemplaba a magistrados como Inés Tello, Antonio de la Haza, Luz Imelda Pacheco, Marco Falconí, entre otros.

Durante la realización de las votaciones generales, se registraron varias denuncias y hasta protestas en los centros de sufragio por las demoras en las instalaciones de las mesas y la falta de materiales electorales que la ONPE tuvo que enviar. Debido a estos acontecimientos, varios votantes abandonaron los centros.

“Exhortamos a los organismo integrantes del Sistema Electoral a cumplir cabalmente con las funciones que la Constitución Política del Perú y las leyes les asignan”, pide la JNJ.

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