Jorge Cotos Ochoa es designado como nuevo presidente del INPE

El gobierno designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, tal como se indica en la resolución suprema N.° 054-2026-JUS emitida en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo.

El documento, que presenta la firma del presidente interino del Perú, José María Balcázar y del ministro de Justicia, Luis Jiménez anuncia que el cargo será ocupado por Jorge Henry Cotos Ochoa para continuar con la gestión de Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

A la par, avanza el proceso de creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir). Este organismo fusionará el INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Previo a su designación, Shadia Valdez asumió el cargo como titular del INPE, mientras ejercía paralelamente sus labores como viceministra de Justicia, por disposición del anterior gobierno interino dirigido por José Jerí.

¿QUIÉN ES JORGE COTOS OCHOA?

Psicólogo de profesión por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Cotos lleva 35 años de experiencia en el sistema penitenciario peruano, con especialización en el estudio y manejo de la conducta delictiva y la modernización de las políticas penitenciarias. Hasta la fecha de su designación, se desempeñó como director del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte.

Entre los cargos que ha ocupado dentro del INPE, ejerció como director de establecimientos penitenciarios y fue asesor de la alta dirección de dicho organismo. Además, fue becado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Curso Superior de Seguridad y Defensa Hemisférica en Washington D.C., y tiene una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Cuenta, además, con participación como instructor y expositor en seminarios internacionales sobre gestión penitenciaria, seguridad y crimen organizado. También ha colaborado en la elaboración de proyectos normativos del sistema penitenciario, investigaciones sobre conducta delictiva y programas de rehabilitación.

