Jorge Nieto plantea revisar presupuesto del Congreso: “Esto de los bonos es insostenible”

El presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, criticó los gastos millonarios que realiza el Congreso de la República en planillas. “Esta cosa de los bonos es insostenible”, dijo en diálogo con Punto Final. El programa de investigación reveló que el Parlamento ha duplicado sus gastos anuales en pago de personal activo: de 402 millones de soles en el 2021, pasó a 906 millones de soles en el 2025.

El excandidato presidencial adelantó que dentro de la bancada de su agrupación se ha discutido “la necesidad de revisar todo el tema presupuestario en el Congreso, todo el tema del personal en el Congreso”. “Se ha venido incrementado sistematicamente año por año, de modo que eso tiene que ser mirado con ojos de una reingeniería”, explicó.

Respecto a la declaración del secretario del sindicato del Congreso, Tulio Vizcarra, donde afirmaba que en otros sectores del Estado ocurre lo mismo, Nieto dijo que si bien esto puede ser cierto, “lo que indigna es el privilegio”. “Si todos los trabajadores del Perú tuvieran ese tipo de asignaciones estaríamos muy contentos. La economía nuestra no aguantaría, pero aquí lo que irrita aquí es el privilegio y creo que eso tiene que ser revisado”, aseveró.

“Tendría que haber una revisión de todo lo que es la escala salarial en el Estado peruano. Todo es muy disparejo. Hay regímenes en los cuales la gente recibe muy poco pero tiene algunos derechos, hay regimenes en los cualesla gente recibe un poco más, pero no tienen ningun derecho”, añadió.

También anunció que su agrupación ha acordado que sus diputados y senadores que son residentes en Lima y Callao no van a cobrar el bono de instalación. “Ya viven aquí, no lo necesitan, de modo que lo van a rechazar. No sé cómo funciona el mecanismo, lo recibirán en su cuenta y será regresado”, afirmó.

NEGOCIACIÓN EN EL PARLAMENTO

Jorge Nieto comentó que ha propuesto a la presidenta electa, Keiko Fujimori, que su partido no presida ni conforme ninguna Mesa Directiva. De esta manera, asegura, se podría restituir en el país “el equilibrio de poderes”. La posición del Fujimorismo, señaló, sería que ellos encabecen el Senado y Renovación Popular, la Cámara de Diputados. Esto coincide, relata, con la propuesta de Refael López Aliaga conformar una coalición de centro derecha con el partido naranja manejando la Cámara Alta.

Detalló que hay un acuerdo en el bloque opositor de centro izquierda para que OBRAS presida el Senado y Juntos por el Perú a los Diputados. Afirmó que si bien respeta el acuerdo que ellos tienen, dijo que si van a dialogar, tienen otras condiciones. “Lo que hemos planteado es conversemos y establezcamos un trato abierto”, contó.

El Partido del Buen Gobierno, sostiene, se encuentra dialogando con todos los actores de cara a la elección de las Mesas Directivas del Senado y Diputados. En cuanto a las críticas que ha recibido por parte de otros sectores políticos dijo que “cuando uno se comporta de manera distinta como se espera, siempre se reciben este tipo de ataques”. “Alguien tiene que pagar el costo de salir de esta poralización tonta que estamos instalados hace mucho tiempo. El país no va a poder dar pasos significativos si no rompemos con esta polarización”, estableció.

Por otro lado, indicó que le ofreció su apoyo a Keiko Fujimori, para tratar temas como los efectos del Fenómeno El Niño en el Perú. “Si usted requiere de mi consejo, de que yo pueda decirle algo, usted tenga que saber, una iniciativa…cuente siempre con ello”. “Para resolver un drama como el niño costero, cuidar el patrimonio de los peruanas y las peruanas, y cuidar sus vidas, todos tenemos que ser una sola fuerza”. explicó.

LA LIBERTAD DE PEDRO CASTILLO

Sobre Pedro Castillo, propone que el expresidente enfrente sus juicios en libertad. “Nos guste o no nos guste, el sombrerito representa esa necesiadd de reconocimiento”, aseguró. “No solo he plantado eso, he planteado que la presidenta reciba a los comités de los familiares de las víctimas del 2022 y 2023 y de otras víctimas que han sufrido y que necesitan un nivel de resarcimiento. Por un lado, reconocimiento, escucharlos como interlocutores válidos, pero por otro lado, un programa de compensaciones”, añadió.

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