José Domingo Pérez sobre desactivación de equipos especiales: “Soy el único fiscal separado de sus casos”

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, tras desactivar los 4 equipos especiales de fiscales (Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficavip y Eficcop), también dio por concluido varios de los puestos que conformaban las investigaciones. Uno de ellos, es del fiscal provincial José Domingo Pérez, quien advierte que, además, fue separado de sus casos a cargo.

En consulta con Latina Noticias, el fiscal Domingo Pérez comentó que ya no tendrá intervención alguna en adelante sobre las diligencias que él tenía a cargo dentro del equipo especial Lava Jato. “En principio, soy el único fiscal del caso Lava Jato que fue separado de sus casos. Todos los demás integrantes siguen en sus puestos y con sus casos, salvo cambios posteriores”, indicó a este medio.

En el mismo contexto, el fiscal superior Rafael Vela Barba fue dado por concluida su participación como coordinador del Equipo Especial de Fiscales. En ambos casos, no se mencionó una nueva designación ligada al caso Lava Jato.

José Domingo Pérez comenta que tendrá dificultad en caso cócteles

En la misma línea, consultamos por la afectación que tendría en la transferencia de los casos oficiales a las fiscalías ordinarias. “La dificultad solo será en los casos que yo conocía, por ejemplo, el Caso Cócteles y los juicios en curso”, declaró a Latina Noticias el fiscal Domingo Pérez.

En la actualidad, el Caso Cócteles aún se encuentra entre el archivamiento o la continuidad. El Poder Judicial, luego de una orden del Tribunal Constitucional que obligaría el archivamiento del caso, sigue analizando si es factible obedecer dicha demanda o, caso contrario, no corresponderla.

¿A quienes beneficiaría la desactivación de los equipos especiales?

Los ahora anteriores equipos especiales de fiscales sobre casos emblemáticos, apuntaban a la investigación de organizaciones criminales compuestas por jueces (Cuellos Blancos), empresas (Odebrecht), policías (Eficavip) y funcionarios públicos (Eficcop).

Para José Domingo Pérez, los principales beneficiados serían los abogados defensores de los investigados porque “son los primeros en defender la decisión de desactivar los equipos especiales”, declaró Domingo Pérez.

