José Jerí afirma que Zhiua Yang le ofreció “de cortesía” los productos que iba a comprar en Market Capón

En la conferencia de prensa que el presidente José Jerí realizó en el Palacio de Gobierno, el mandatario afirmó que cuando fue al Market Capón a comprar dulces y cuadros chinos, el establecimiento de Zhiua Yang le ofreció “de cortesía” todos los productos que iba a adquirir, a lo que él continuó con la jornada.

“Cuando voy justamente al Market Capón a comprar (…), se ve que el presidente que tienen al frente va a caja a pagar sus cosas. En ese momento, por el motivo que fuese, cuando yo indiqué cuánto es la cuenta, me dijeron ‘no, es una cortesia’, y lo que hice fue, obviamente, seguir con la jornada”, declaró el presidente Jerí.

Además, señaló que esta a disposición de la Fiscalía si el ente solicita el levantamiento de sus comunicaciones y registros bancarios. “La Fsicalía tiene sus atribuciones legales y constitucionales, por el cual ellos me van a solicitar, van a poder rastrear la información que consideren pertienente, y así va a quedar sumamente claro con quién me he comunicado”, indicó.

Sobre la llamada que tuvo con la persona donde se le observa presuntamente molesto dentro del Market Capón el 6 de enero, señala que no puede mostrar su registro porque “ya se borró” de su equipo móvil.

