José Jerí asciende de manera excepcional a policía que abatió a sicario en Comas

Luego de pasados 3 días en que el suboficial Ericson Pozo Reategui abatiera a un sicario que asesinó a un transportista en Comas, el presidente José Jerí, junto al jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, realizaron una ceremonia de ascenso excepcional que lo elevaría al rango de suboficial de primera.

“Se resuelve otorgar el ascenso excepcional al grado de suboficial de primera por la causal acción distinguida al suboficial de segunda de armas de la PNP, Ericcson Roy Pozo Reategui”, indicó en la iniciación el efectivo Macedo.

En la ceremonia, José Jerí, vestido con un polo plomo, jean y pulseras, se acercó Pozo y le otorgó una de las insignias de su cargo. Luego, el jefe de la PNP, Óscar Arriola, terminó la ceremonia con la entrega de su reconocimientos.

Recordemos que luego de que Roy abatiera al sicario identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, el Ministerio del Interior publicó un comunicado donde respaldaron al suboficial, al unísono, el general de la PNP, Máximo Ramírez De La Cruz, consideró su hazaña como valerosa.

