José Jerí sobre nuevo Gabinete: “no estará integrado por ningún congresista o ministro saliente”

El presidente José Jerí informó que se encuentra en la etapa final de conformación de un nuevo Gabinete Ministerial “de amplia base”, con el objetivo de promover una gestión centrada en la unidad nacional y la reconciliación política.

A través de un mensaje difundido este domingo en su cuenta oficial de X, el mandatario precisó que su administración buscará integrar a profesionales independientes y representantes de distintos sectores de la sociedad.

Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada. — José Jerí (@josejeriore) October 12, 2025

Jerí, quien asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional tras la destitución de Dina Boluarte, remarcó que su prioridad será consolidar un gobierno de consenso. “Seguimos trabajando en un gabinete comprometido con el diálogo y el consenso nacional”, señaló. Además, agradeció públicamente al saliente primer ministro Eduardo Arana por su labor al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

SIN MINISTROS NI CONGRESISTAS DE DINA BOLUARTE

El jefe de Estado fue enfático al asegurar que el nuevo gabinete no incluirá congresistas ni ministros del anterior gobierno, como una forma de marcar distancia con las estructuras políticas que protagonizaron los recientes episodios de inestabilidad. Según explicó, la intención es conformar un Consejo de Ministros independiente de los bloques partidarios y enfocado en atender las demandas sociales y económicas más urgentes.

El Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional no estará integrado por ningún congresista de la República o ministro saliente. Primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país. 🇵🇪 — José Jerí (@josejeriore) October 13, 2025

El nuevo mandatario busca, además, que su equipo ministerial sea representativo del país en su conjunto, incluyendo a especialistas provenientes del sector académico, empresarial, y de la sociedad civil. Esta línea de trabajo, según Jerí, permitirá recuperar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas tras la crisis política que culminó con la vacancia presidencial.

Se espera que la lista completa de los nuevos ministros sea presentada oficialmente en los próximos días, tras la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros.

