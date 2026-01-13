José Jerí dice que se sumará al paro de transportistas contra la criminalidad: “Si ellos continúan, yo voy a estar con ellos”

El presidente de la República José Jerí se pronunció sobre el paro convocado por el gremio de transportes de Lima y Callao para este miércoles 14 de enero como medida de protesta ante la ola de crímenes perpetrados por extorsionadores. En declaraciones a la prensa, el mandatario no descartó la posibilidad de sumarse a la paralización tras considerar que la delincuencia está afectando a todo el país.

“Nosotros tenemos la predisposición, como siempre, de escucharlos. Ellos tienen la autonomía de decidir. Si ellos igual mantienen la idea del paro, está bien porque yo me voy a sumar a ellos, como una vez ya me invitó Martín [Ojeda] y todos los representantes […] Ellos tienen la última palabra, yo respetaré su decisión. Si ellos continúan, yo voy a estar con ellos. Si ellos deciden tomar otra medida, igual estaremos haciendo algo como siempre lo venimos haciendo mañana, tarde, noche o madrugada”, sostuvo el mandatario tras reunirse con los principales dirigentes de las empresas de transportes en San Juan de Lurigancho.

Luego de escuchar las demandas de los transportistas, el jefe de Estado consideró que el problema de la criminalidad es el resultado de la mala administración de los penales y fronteras heredados por gobiernos anteriores. En esa línea, reconoció que su gestión aún tiene mucho por trabajar para disminuir la delincuencia.

“Nosotros tenemos 3 meses y 2 días, y estamos haciendo el mejor esfuerzo posible para poder remediar lo que hemos heredado, porque es una realidad. Acá las leyes denominadas de una manera u otra ya preexistían; el tema de los penales, la mala administración ya preexistía; el tema de la mala administración en las fronteras ya preexistía; y así una serie de situaciones que han contribuido y contribuyen todavía al caos que, gracias a Dios, paulatinamente, así sea poco, está comenzando a bajar y que vamos a poder demostrar cuando presentemos el plan [de Seguridad Ciudadana] en los próximos días”, señaló.

“Hemos fallado en algunas cosas: la reglamentación y también en el hecho de que, en el cambio de los mandos policiales, esos desgraciados, una vez más, han aprovechado la distracción y no podemos distraernos ni un solo día. Debemos seguir en esa lógica de luchar hora tras hora contra la delincuencia“, añadió antes de finalizar la rueda de prensa.

