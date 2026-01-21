José Jerí se presenta ante el Congreso: estos son los tres temas a tratar

Hay gran expectativa sobre lo que responderá el presidente de la República, José Jerí, este miércoles 21 de enero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. El mandatario acudirá a las 2 de la tarde para declarar sobre las cuestionadas reuniones no oficializadas con el empresario chino Zhihua Yang, y la visita que recibió en Palacio de Ji Wu Xiaodong.

Este caso no solo ha generado gran polémica entre la población, sino que ha iniciado el proceso de censura por parte de las principales bancadas del Congreso, quienes ya reúnen firmas para ejecutar la destitución de quien asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte.

Cabe señalar que la comparecencia para esclarecer los hechos fue solicitada directamente por el jefe de Estado a través de una carta dirigida al presidente de la comisión, Elvis Vergara Mendoza.

LOS TEMAS CENTRALES A TOCAR

Son tres los temas que se discutirán durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso y por los que Jerí tendrá que responder.

La reunión no registrada oficialmente con el empresario Zhihua Yang el 26 de diciembre de 2025: deberá informar sobre la fecha, hora y lugar del encuentro, qué temas trató y qué compromisos asumió, quiénes lo acompañaron y qué vínculo tienen con el gobierno; esclarecer por qué no fue oficializada dicha reunión, confirmar si la embajada china tenía conocimiento, si conoce de las licitaciones del empresario con el Estado, entre otros puntos.

deberá informar sobre la fecha, hora y lugar del encuentro, qué temas trató y qué compromisos asumió, quiénes lo acompañaron y qué vínculo tienen con el gobierno; esclarecer por qué no fue oficializada dicha reunión, confirmar si la embajada china tenía conocimiento, si conoce de las licitaciones del empresario con el Estado, entre otros puntos. Visita a las instalaciones del negocio Market Capón, en el jirón Paruro, el 6 de enero de 2026: el mandatario deberá indicar quién lo invitó a dicho local, si tenía conocimiento de su clausura, si realizó alguna gestión ante la entidad sancionadora en favor del negocio, y otros aspectos.

el mandatario deberá indicar quién lo invitó a dicho local, si tenía conocimiento de su clausura, si realizó alguna gestión ante la entidad sancionadora en favor del negocio, y otros aspectos. Encuentro con el empresario Ji Wu Xiaodong en Palacio de Gobierno: el presidente hablará sobre qué temas se abordaron en la reunión, quiénes lo acompañaron y la relación que tienen, cuántos encuentros se realizaron y cuál era su objetivo, si conoce de las actividades del empresario en nuestro país y sus antecedentes penales.

