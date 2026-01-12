José Jerí niega irregularidades en reunión con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

Luego de la emisión del reportaje de Punto Final que dejó al descubierto la reunión del mandatario José Jerí con un empresario chino vinculado al entorno de Nicanor Boluarte, el presidente de la República habló para los medios de comunicación y descartó irregularidades en este encuentro señalando que se trata de preparativos para el Día de la Amistad Perú China.

Aunque reconoció que las condiciones en que se llevó a cabo la reunión pudo generar cuestionamientos, el mandatario peruano negó situaciones indebidas en su gestión y además descartó tener algún vínculo con el hermano de la expresidenta Dina Boluarte. “Sólo lo conozco por televisión”, añadió.

El jefe de Estado también justificó la falta de información previa de esta reunión y su consignación en la agenda presidencial señalando que se trató de una cena informal para tratar sobre el evento oficial que contará con la presencia de representantes del país asiático y que se planea realizar en Palacio de Gobierno el próximo 1 de febrero.

“Se está planeando hacer una actividad oficial en el Palacio de Gobierno, (la reunión no se registró) porque era 26, principalmente yo fui a cenar y tercero, esa es una serie de actividades que se van a ver plasmadas en febrero. No hay nada de irregular, nada de indebido, pero voy a reflexionar. Y sí es cierto que las cosas buenas que uno puede hacer pueden tornarse, a nivel de percepción, mala y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, señaló el presidente José Jerí.

Cabe recordar que las imágenes difundidas por Punto Final muestran al mandatario llegando a un establecimiento ubicado en el distrito de San Borja el pasado 26 de diciembre en un vehículo oficial denominado como el “Cofre”. Vistiendo una capucha y un morral, Jerí ingresó al local para reunirse con el empresario chino, una actividad que no consta en los registros oficiales.

