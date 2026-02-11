Empresario Ji Wu Xiaodong declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por reuniones con José Jerí

El ciudadano peruano de origen chino Ji Wu Xiaodong se presentó este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder por sus visitas a Palacio de Gobierno, en medio de cuestionamientos sobre la naturaleza y formalidad de dichos ingresos. Acompañado de su abogado, el invitado sostuvo que acudió únicamente en calidad de traductor de su amigo Zhihua Yang y negó haber sido contratado o haber mantenido vínculo laboral alguno con el Ejecutivo.

Durante la sesión, el abogado precisó que Ji Wu Xiaodong brindó apoyo idiomático de manera circunstancial, sin mediar pago ni contrato. Fue en condición de traductor y apoyo personal, no fue contratado por dicho servicio, remarcó la defensa ante las preguntas de los legisladores.

Los congresistas solicitaron documentación que acreditara las coordinaciones previas para concretar las visitas a la sede del Ejecutivo. Sin embargo, el ciudadano indicó que no contaba con evidencia material, pues —según explicó— todas las gestiones se realizaron vía telefónica. “Todo fue coordinado a través del teléfono”, afirmó ante el grupo de trabajo parlamentario.

INGRESO A PALACIO DE GOBIERNO

Respecto a los procedimientos de ingreso, detalló que accedió a Palacio de Gobierno mediante el control regular de visitas y que fue recibido por funcionarios que laboran en la sede. En ese sentido, sostuvo que su presencia quedó registrada conforme a los protocolos establecidos.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la versión ofrecida previamente por el presidente de la República, quien habría señalado que Ji Wu Xiaodong no hablaba español. El compareciente rechazó tal afirmación y sugirió que el mandatario podría estar confundido. “Está confundido porque, como lo hago en ese momento, hablé en español para poder traducir a mi amigo”, manifestó ante la comisión.

Asimismo, recordó que es ciudadano peruano desde hace 40 años y aclaró cuestionamientos sobre su situación judicial. Indicó que no cumple arresto domiciliario en la dirección que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI) debido a que, durante el proceso judicial en su contra, comunicó que residiría en otro domicilio.

La Comisión de Fiscalización continuará evaluando la información recogida en la sesión para determinar si existen elementos adicionales que ameriten nuevas diligencias o la citación de otros involucrados.

