José Jerí se pone disposición de la Fiscalía y el Congreso para aclarar reuniones con empresario chino

El presidente José Jerí anunció que se pondrá a disposición del Congreso de la República y del Ministerio Público tras la apertura de investigaciones preliminares por las reuniones clandestinas que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang.

En la misiva al Congreso de la República, Jerí declaró que se pondrá a disposición de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con el fin de responder a las consultas de los parlamentarios ante el caso conocido como “Chifagate”.

En la carta enviada al Ministerio Público a través de Tomás Aladino Gálvez, Jerí declara que colaborará con “las actuaciones que disponga el Ministerio Público” durante las diligencias y el proceso de estas.

La disposición de José Jerí a responder al Congreso de la República y al Ministerio Público, se da en el marco de los escándalos relacionados a sus reuniones clandestinas develadas por Punto Final, la unidad de investigación de Latina, con el empresario Zhihua Yang, quien actualmente mantiene una obra paralizada con la empresa Hidroeléctrica América, en la concesión Pachachaca 2.

