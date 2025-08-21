José Jerí sobre Martín Vizcarra: “Debe tener el mismo trato que otros expresidentes”

El titular del Congreso, José Jerí Oré, consideró que el expresidente Martín Vizcarra debe recibir el mismo trato que los demás exmandatarios respecto a la nueva clasificación que realizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el fin de determinar en qué penal cumplirá la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.

Ante la reciente decisión del INPE de anular la clasificación penitenciaria que, el 14 de agosto, autorizó el traslado de Martín Vizcarra al penal de Barbadillo, el presidente del Congreso se pronunció al respecto.

“Debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y una tradición que tendrían que respetarse conforme a las normas vigentes”, señaló Jerí.

Cabe precisar que, en dicho establecimiento, también se encuentran recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

¿VIZCARRA SERÍA TRASLADADO AL PENAL DE LURIGANCHO?

A través de una resolución directoral, el último 20 de agosto, el INPE dejó sin efecto la medida que disponía el internamiento del exmandatario en el penal de Barbadillo debido a presuntas irregularidades, y ordenó conformar una nueva Junta Técnica de Clasificación encargada de definir en qué establecimiento penitenciario se cumplirá la orden judicial.

De acuerdo con la Directiva N.° D001034-2025-INPE-ORL, el exmandatario Vizcarra obtuvo una calificación de 10 puntos. Según el INPE, esta puntuación evidencia que su permanencia en el penal de Barbadillo no corresponde a la normativa, lo que justificaría su traslado al penal de Lurigancho.

Frente a esta eventualidad, el titular del Congreso señaló que existen disposiciones vigentes para este tipo de casos, las cuales deben cumplirse en concordancia con la ley.

PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA VIZCARRA

El 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, al considerar riesgo de fuga y obstrucción. La Fiscalía lo acusa de recibir S/2.3 millones en sobornos de ICCGSA y Obrainsa; incluso, el exgerente de esta última, Elard Tejeda, confesó haberle entregado S/1 millón por el proyecto Lomas de Ilo.