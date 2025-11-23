José Jerí sobre resultados de estado de emergencia con más de 50 muertos: “Pueden haber sido peores”

Punto Final conversó con el presidente José Jerí durante su visita a Trujillo, una de las ciudades del Perú más azotada por la inseguridad después de Lima. El mandatario respondió sobre los resultados alcanzados tras decretarse el estado de emergencia.

Tras su visita al penal El Milagro, ubicado en la región de La Libertad, y el cual se encuentra con una sobrepoblación de 315%, Jerí respondió sobre la situación actual de la lucha contra la criminalidad organizada.

Desde que empezó el Gobierno de transición, las muertes no han cesado, registrándose más de 200 homicidios y, desde que inició el estado de emergencia, han muerto más de 50 personas, la mayoría a causa de un proyectil de arma de fuego. Ante esta estadística, el jefe de Estado respondió que no son los resultados que esperaban, pero que “pueden haber sido peores”.

¿QUÉ SE ESTÁ LOGRANDO CON EL ESTADO DE EMERGENCIA?

El presidente Jerí explicó que el Gobierno no ha podido controlar la ola de robos y extorsiones que vive el país, pero, también adjudica como un logro del Gobierno que “la población ahora, por lo menos, denuncia más que antes”.

“Sabemos que hay cifras negras siempre cuando se tratan de delitos, no muchos denuncian por diferentes factores, ahora por lo menos la población siente cierto grado de confianza”.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL INPE?

Durante el recorrido del presidente, mencionó que existen instituciones contaminadas. Sobre este tema, el periodista Rodrigo Cruz le preguntó a Jerí si, en esa declaración, también incluía al INPE. “Lamentablemente, lo que se ve no se pregunta. Hay hechos irregulares evidentemente”.

Sobre el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, y las acusaciones en su contra, dijo que, lo ha visto durante su gestión “comprometido con las requisas en los penales (…) a él no lo estoy defendiendo porque él puede defenderse perfectamente, pero si esa persona está comprometida con la causa (refiriéndose su gestión) va a recibir golpes”.