Quiebres internos y alianzas entre partidos que llevaron a José María Balcázar a la Presidencia

Tras la censura de José Jerí, José María Balcázar asumió la Presidencia de la República, convirtiéndose en el octavo mandatario en menos de diez años. Su elección se dio luego de horas de negociaciones, acuerdos y tensiones políticas en el Congreso, marcadas por divisiones internas y movimientos estratégicos entre bancadas.

Punto Final realizó un ejercicio de conteo y análisis de votos que permite entender cómo se definió su victoria en segunda vuelta, en un escenario donde una eventual falta de respaldo a María del Carmen Alva, incluso desde su propia bancada, resultó determinante.

Fueron un total de siete las censuras presentadas en contra del expresidente José Jerí por los casos Chifagate y contrataciones de jóvenes profesionales tras visitar el entonces Despacho Presidencial. Las censuras fueron impulsadas por diversas agrupaciones políticas como Renovación Popular o el Bloque Democrático Popular, mientras que el fujimorismo optaba por la continuidad de Jerí. Otros, en cambio, preferían la figura de la vacancia en lugar de la censura. Sin embargo, 75 votos a favor de la censura definieron la salida del exmandatario.

LAS CENSURAS CONTRA JOSÉ JERÍ

Fueron siete las mociones de censura presentadas contra el entonces presidente José Jerí, impulsadas por los casos conocidos como Chifagate y por las contrataciones de jóvenes profesionales tras visitar el Despacho Presidencial. Las iniciativas fueron promovidas por bancadas como Renovación Popular y el Bloque Democrático Popular, mientras que Fuerza Popular optó por respaldar la continuidad de Jerí.

Aunque algunos sectores planteaban la vacancia presidencial como alternativa, finalmente 75 votos a favor de la censura sellaron la salida de Jerí del cargo.

LISTAS INSCRITAS

Cuatro listas se inscribieron para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso —cargo que implica asumir la Presidencia de la República—:

Lista 1 con Héctor Acuña, hermano de César, de la bancada Honor y Democracia.

Lista 2 con Maricarmen Alva de Acción Popular.

Lista 3 con Edgar Raymundo del Bloque Democrático Popular.

Lista 4 con José María Balcázar de Perú Libre.

EL QUIEBRE EN ACCIÓN POPULAR

Cuando se convocó al Pleno Extraordinario, se daba por descontado un respaldo a María del Carmen Alva desde bancadas del centro y la derecha. Incluso, la tarde del miércoles 17 de febrero, una reunión en un restaurante del Centro de Lima parecía evidenciar unidad en Acción Popular.

Sin embargo, la congresista Silvia Monteza se opuso a la candidatura de Alva al manifestar su intención de postular. Según fuentes consultadas por Punto Final, esta posibilidad habría sido alentada por Julio Chávez, presidente del partido, y discutida —sin éxito— con José Luna y César Acuña.

Además, el congresista Ilich López habría solicitado margen de maniobra en un ministerio, pedido que Alva rechazó. Esto habría motivado que López vote por Balcázar en la primera vuelta. En la segunda, aunque mostró su voto a favor de Alva ante la presión de su bancada, el resultado ya estaba definido.

VOTOS EN SEGUNDA VUELTA

En la primera votación, Balcázar obtuvo 46 votos y Alva 43, lo que llevó a ambos a la segunda vuelta. Allí, el congresista de Perú Libre se impuso con 64 votos, frente a 46 de Alva.

Según el análisis de Punto Final, los apoyos se distribuyeron de la siguiente manera:

Fuerza Popular: 15 votos para Alva y 2 habrían sido para Balcázar.

Alianza Para el Progreso: Apoyó mayoritariamente a Balcázar con 13 votos y 1 para Alva.

Podemos: Los 11 votos habrían sido para Balcázar.

Juntos por el Perú y Bloque Magisterial: Le dieron 6 votos a Balcázar y es probable que uno de los viciados haya salido de ahí.

Perú Libre: Apoyo en su totalidad a su compañero de bancada con 10 votos.

Renovación Popular: Apoyó a María del Carmen Alva, cuya candidatura impulsaban.

Somos Perú: Habrían apoyado a Balcázar con 8 votos.

Acción Popular: Apoyó con 8 a votos a Alva y 2 de ellos votaron por Balcázar.

Avanza País: Apoyó a la ex presidenta del Congreso.

El Bloque Socialista: Apoyó a Balcázar.

Honor y Democracia: Dividieron votos al igual que el Bloque democrático Popular.

No agrupados: Cuatro habrían votado por Balcázar.

INTERROGANTES QUE DEJA LA VOTACIÓN

Aún persiste la interrogante sobre el origen de al menos 18 votos que terminaron inclinando la balanza a favor de Balcázar. Estos habrían provenido de bancadas de izquierda que en primera vuelta respaldaron a Raymundo o Acuña, pero también se plantea la posibilidad de votos cruzados desde la derecha, con especial atención en Fuerza Popular.

En el caso de APP, fuentes señalan que Alva no habría ofrecido mantener a esa bancada en espacios clave como EsSalud o ministerios como Salud, Trabajo y Vivienda, compromisos que sí se habrían consolidado con Balcázar.

De esta manera, José María Balcázar logró los votos necesarios para asumir la Presidencia de la República, en un nuevo capítulo de la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década.

