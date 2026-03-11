Juan Carlos Velasco juró como nuevo Ministro de Salud en reemplazo de Luis Quiroz

Juan Carlos Velasco, quien hasta hace unos días se desempeñó como Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), juró como nuevo Ministro de Salud en reemplazo de Luis Quiroz.

La juramentación estuvo encabezada por el mandatario José María Balcázar y se desarrolló en Palacio de Gobierno. Al acto asistió el gabinete en pleno, liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Como se recuerda, durante la conferencia de prensa desarrollada por el Ejecutivo el martes, en el que se dieron a conocer los avances para superar la crisis energética, Denisse Miralles reconoció que Luis Quiroz había presentado su carta de renuncia.

Este cambio en el Ministerio de Salud (Minsa) se produce a pocos días del miércoles 18 de marzo, fecha designada para que el gabinete ministerial acuda al Congreso de la República para pedir el voto de confianza.

