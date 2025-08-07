Keiko Fujimori presentó a los candidatos de Fuerza Popular para liderar comisiones del Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó a los nuevos congresistas que asumirán la presidencia de comisiones estratégicas del Congreso en representación de su bancada. Las designaciones fueron acordadas en una reunión interna y comunicadas a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’.

Entre los principales anuncios destaca la propuesta del congresista Arturo Alegría para liderar la Comisión de Constitución, una de las más influyentes del Parlamento por su papel en la reforma del marco legal y político del país.

A él se suman Víctor Flores, quien asumirá la presidencia de la Comisión de Economía; Jeny López, al frente de la Comisión Agraria; y Raúl Huamán, en la Comisión de Producción. Estas comisiones tienen incidencia directa en los debates sobre reactivación económica, desarrollo rural e impulso industrial.

Mi reconocimiento y felicitación a los tres congresistas de la @BankadaFP elegidos como nuevos voceros para el periodo 2025–2026: – Vocero titular: @cesarrevillav

– Vocera alterna: @rosangellabr

– Vocero alterno: @hventuracongre Les deseo muchos éxitos en este importante… pic.twitter.com/ye48KaKzRm — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 7, 2025

RESPALDO TOTAL DE KEIKO FUJIMORI

La publicación fue acompañada por una fotografía en la que aparece junto a los legisladores recientemente nombrados. Fujimori expresó su respaldo a los congresistas designados y les deseó éxito en sus nuevas funciones.

Además, el grupo parlamentario anunció una renovación en su equipo de vocería. El congresista César Revilla será el nuevo vocero titular, mientras que Héctor Ventura y Rosángela Barbarán ejercerán como voceros alternos.

Este reordenamiento interno se enmarca en la reactivación de la agenda legislativa y responde a la intención de Fuerza Popular de mantener un rol protagónico en los temas centrales del debate nacional.

VIDEO RECOMENDADO