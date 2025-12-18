Keiko Fujimori: PJ evaluará el archivo del ‘Caso cócteles’ el 19 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre, el Poder Judicial evaluará un nuevo pedido presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, que busca la anulación de la acusación fiscal formulada en su contra y contra otros 14 investigados por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Cócteles. La decisión estará a cargo del juez Wilson Verástegui Gálvez, quien deberá determinar si corresponde o no archivar definitivamente el proceso.

La solicitud de la defensa se sustenta en la resolución emitida en octubre pasado por el Tribunal Constitucional (TC), que ordenó archivar la investigación seguida contra Fujimori Higuchi y otros coimputados por los supuestos aportes ilegales recibidos durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Según el TC, el Ministerio Público habría vulnerado derechos fundamentales al mantener una investigación prolongada sin una imputación clara, lo que motivó el cierre del caso en esa instancia.

A partir de este fallo, la abogada de Keiko Fujimori presentó un pedido para que se declare la nulidad de la acusación fiscal en el caso Cócteles, argumentando que los hechos materia del proceso ya fueron evaluados por el máximo intérprete de la Constitución y que, por tanto, no correspondería continuar con el juzgamiento. La defensa sostiene que mantener vigente la acusación implicaría desconocer los efectos vinculantes de la sentencia del TC.

DECISIÓN CLAVE

El juez Wilson Verástegui deberá pronunciarse en un contexto marcado por la controversia. Recientemente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó un pedido para que el magistrado se inhibiera de seguir conociendo el caso, luego de que un informe periodístico lo vinculara con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. La sala concluyó que no existían elementos suficientes que comprometieran su imparcialidad en el proceso.

Asimismo, en noviembre de este año, el Poder Judicial emitió una resolución en la que dispuso que el juez Verástegui continúe con el trámite de todos los incidentes relacionados con el caso Cócteles, despejando así cualquier duda sobre su competencia para seguir interviniendo en el expediente.

La audiencia de este viernes será clave para el futuro del caso, considerado uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en el país. El pronunciamiento del juez podría definir si el caso Cócteles queda definitivamente archivado o si la acusación fiscal continúa su curso en el sistema judicial.

