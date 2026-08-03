Keiko Fujimori presentará pedido de facultades la próxima semana: “Nos retrasamos por temas burocráticos”

Keiko Fujimori, la presidenta del Perú, afirmó que presentará pedido de facultades legislativas al Congreso la próxima semana tras la filtración del borrador que levantó varias controversias por las modificaciones que se buscarían realizar, como simplificar contratos en el sector medio ambiente o retirar el tope a las tasas de interés que las financieras pueden colocar a sus clientes.

“Yo pienso que la próxima semana debe estar presentándose este proyecto de ley. Ha habido retrasos en lo que significa los nombramientos de, por ejemplo, los viceministros. Han habido trabas burocráticas que se irán resolviendo en los próximos días. Superado esto, se sustentará todo este proyecto de ley”, afirmó Keiko Fujimori a la prensa.

Keiko Fujimori analizará indulto a expresidente Toledo

Por otro lado, también respondió sobre la actual situación del expresidente Alejandro Toledo, quien le pidió le conceda el indulto por gracia presidencial al encontrarse en un estado crítico de salud. El fundador del ya desintegrado partido Perú Posible cumple una condena de 20 años por el caso “Interoceánica Sur”.

“Primero quiero enviar mis sentido pésame a la señora Eliane Karp, entiendo que ha fallecido su señora madre. Respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, se va a evaluar con dos tipos de análisis: de caracter técnico y médico y también con una mirada humanitaria. Se tiene que establecer a los miembros de insulto y gracias presidenciales, quienes realizarán los análisis”, declaró Fujimori.

“Es lamentable que esté como diputado”, Keiko sobre Julián Pérez

La presidenta Fujimori también comentó sobre el arresto del diputado Julián Pérez, denunciado por su expareja por presunta agresión física y psicológica el 30 de julio.

“Yo voy a opinar como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero, realmente si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado, sobre todo al mensaje que se le da a las mujeres”, dijo la mandataria.

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