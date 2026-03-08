Keiko Fujimori: “Si el Gabinete Miralles no anula las clases virtuales, no tendrá el voto de confianza”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó que el Gabinete presidido por Denisse Miralles no recibirá el apoyo de su bancada de cara al pedido del voto de confianza a realizarse el próximo 18 de marzo ante el Pleno del Congreso, si no anulan la resolución viceministerial que obliga a todos los estudiantes del país a recibir clases virtuales frente a la crisis por escasez de GNV.

“A mí me preocupa el pésimo manejo que ha tenido el Gabinete Miralles, que en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías. Se agravó con la crisis energética”, declaró.

En este sentido, la lideresa de Fuerza Popular indicó que la reacción del Gobierno de José María Balcázar ante la crisis de escasez de GNV es un ejemplo de cuando el remedio es peor que la enfermedad.

“Yo estoy en contra de la salida facilista que lo que hace es vulnerar a los niños de su derecho de poder asistir al colegio. De ninguna manera estoy de acuerdo”, agregó.

En este sentido, señaló que el país estaba mejor siendo gobernado por José Jerí, antes de la llegada de José María Balcázar: “Yo creo que estamos peor porque tenemos a un Gobierno que no tiene reacción, que en lugar de resolver los problemas los empeora perjudicando a los niños”.

NIEGA CONTROL SOBRE EL CONGRESO

Por otro lado, Keiko Fujimori negó que Fuerza Popular tenga un control absoluto del Congreso de la República. Señaló que con 20 parlamentarios no les alcanza para mover los hilos en el Pleno.

“Cuando entró Fuerza Popular en el 2021 tuvimos 24 congresistas, ahora tenemos 20. El poder que tenemos es que nuestros 20 congresistas votaron porque se quede José Jerí e igual lo vacaron”, dijo.

En cuanto la bancada que confrontó con el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, señaló que aprendieron una lección y retiraron a todos aquellos integrantes que no ayudaron a generar un diálogo alturado y, en su lugar, buscaron la confrontación.

“Hemos aprendido y retirarmos a todos aquellos que fueron muy duros con sus adjetivos. Aquellos que no generaron un mejor ámbito de diálogo ya no forman parte de fuerza Popular”, agregó.

Finalmente, la hija de Alberto Fujimori indicó que no responderá a los ataques de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, durante la campaña y le deseó lo mejor.

